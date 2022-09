Epic Games Store: giochi gratis del 29 settembre 2022 disponibili

Su Epic Games Store è possibile scaricare i giochi gratis della settimana, che saranno disponibili da oggi 29 settembre fino al 6 ottobre 2022. Si tratta di Runbow e The Drone Racing League Simulator.

Runbow è un bizzarro e coloratissimo platform con più di 140 livelli e modalità competitive per un massimo di nove giocatori. Ecco la descrizione ufficiale del gioco:

Il mondo di Runbow cambia con ogni colpo dello sfondo, quindi dovrai stare sempre in guardia visto che piattaforme e ostacoli scompaiono: quello che non puoi vedere non esiste. Veloce, frenetico e divertente, Runbow è ricchissimo di modalità di gioco di cui non potrai più fare a meno.

Gareggia testa a testa con i tuoi amici, online o in locale, nelle modalità Correre, Arena o Re della collina, in una competizione pazza e colorata. Un pazzesco multigiocatore, 5 modalità di gioco, 19 personaggi ospiti, centinaia di livelli e molto altro ancora in un unico, indimenticabile e colorato gioco; ti conviene prepararti per Runbow!

The Drone Racing League Simulator, invece, è un gioco di corse e simulatore in FPV che offre tutta una serie di interessanti caratteristiche, compresa una corsa di droni ad alta intensità.

Vi ricordiamo che per scaricare gratuitamente i giochi su Epic Games Store, vi basta accedere all’apposita pagina Epic Games Store, a questo indirizzo. Una volta completato il download, la copia digitale dei titoli rimarrà a vostra disposizione per sempre e potrete scaricarli sul vostro PC attingendo al catalogo virtuale dei videogiochi associati al vostro account Epic.