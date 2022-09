Dragon Age Dreadwolf è stato creato per attrarre sia i fan di vecchia data che i neofiti

Arrivano nuovi dettagli su Dragon Age Dreadwolf, il quarto capitolo della celebre serie ruolistica, in sviluppo ormai da diversi anni. In un post pubblicato sul suo blog ufficiale, Bioware afferma che il gioco è stato creato per attrarre sia i nuovi giocatori che i fan di vecchia data. I nuovi arrivati potranno infatti godersi questa nuova avventura anche se non hanno giocato i capitoli precedenti. Il team sottolinea però che chi invece ha avuto l’opportunità di giocare i primi tre episodi riuscirà a trarre il meglio dall’esperienza.

Dragon Age: Dreadwolf avrà il compito di dare ai veterani della serie le risposte che cercano, ma allo stesso modo desideriamo che sia un gioco comprensibile anche per i neofiti, o per chi si è approcciato alla saga solo con Inquisition”, ha spiegato la Senior Writer Sylvia Feketekuty in una nuova intervista.

Il Narrative Director Ryan Cormier si è poi ricollegato a quanto detto dalla collega, aggiungendo: “Il pubblico è molto vasto, e durante le prime fasi dello sviluppo di Dreadwolf ci siamo prefissati l’obiettivo di bilanciare il tutto, premiando la pazienza dei veterani e allo stesso tempo accogliendo i nuovi giocatori“.

Dragon Age Dreadwolf punta quindi ad accogliere più giocatori possibili, cercando anche di accogliere le esigenze dei veterani della serie. Il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Il progetto non ha ancora una data d’uscita e le informazioni al momento restano molto limitate.