Tim Cook è in Italia. Oggi la laurea honoris causa della Federico II e poi la visita all’Apple Developer Academy

Tim Cook è in Italia, il CEO di Apple riceverà una laurea honoris causa dall'Università Federico II. In giornata visiterà anche l'Apple Developer Academy.

Tim Cook è in Italia, il CEO di Apple riceverà una laurea honoris causa dall’Università Federico II di Napoli. Per la prima volta, il dirigente visiterà anche l’Apple Developer Academy. Il centro d’eccellenza in passato aveva già ricevuto la visita di numerosi dirigenti di punta di Apple – tra cui il CFO Luca Maestri -, ma non aveva mai ospitato il N.1 dell’azienda.

Nella mattina di oggi, Tim Cook riceverà la laurea durante una Laudatio Academia presieduta dal rettore della Federico II Matteo Lorito e dal direttore di facoltà Luigi Cantone. Nella stessa occasione, Cook terrà anche una lectio magistralis alla presenza di alcuni studenti dell’università.

Gli studenti interessati a partecipare all’evento dovevano inviare la loro candidatura per email diverse settimane fa. Soltanto una piccola parte degli iscritti all’università ha avuto il privilegio di attendere in presenza, tutti gli altri oltre 50.000 immatricolati dovranno accontentarsi di seguire il discorso in diretta streaming. Gli studenti potevano – sempre per email – inviare le loro domande al CEO di Apple.

Tim Cook ha celebrato la sua vitia a Napoli con uno scatto condiviso su Twitter, dove lo si vede in compagnia dello scultore Jago. “Ispirato dai maestri del passato, impiega la tecnologia per creare capolavori in grado di impressionare le future generazioni”, si legge nel post che accompagna la foto.