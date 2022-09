Spreco alimentare: in Italia si buttano principalmente frutta e insalata

L’alimento più sprecato al mondo, secondo quanto emerge dal 2° Cross Country Waste Watcher International, il primo rapporto globale fra cibo e spreco realizzato in 9 Paesi del mondo e promosso da Spreco Zero di Last Minute Market con il monitoraggio Ipsos, è la frutta. In Italia ogni persona butta circa 30,3 grammi di frutta a settimana, seguita da26,4 grammi di insalata e 22,8 grammi di pane.

Per quanto riguarda la frutta l’Italia si trova sotto a Stati Uniti (39,3 grammi a persona), Germania (35,3 grammi) e Regno unito (33,1 grammi), mentre si attestano in una posizione migliore Francia (25,8 grammi) e Sudafrica (11,6 grammi).

Il 16 ottobre cade il World Food Day in cui sarà diffuso integralmente il rapporto che, quest’anno, estende anche ai consumi di Francia, Giappone e del continente Africano. All’indagine hanno preso parte 9000 cittadini con un campione statistico di 1000 interviste per ciascun Paese.