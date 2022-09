Porsche debutta in borsa, raccolti 19,5 miliardi di euro: “è la migliore IPO europea degli ultimi 10 anni”

All’interno di uno scenario globale tutto fuorché positivo, Porsche porta uno spiraglio di luce in Europa. Il debutto in borsa della casa automobilistica di lusso – come pronosticato dagli analisti – è stato un enorme successo.

Questa mattina la Borsa di Francoforte è stata aperta da Oliver Blume in persona

La Borsa di Francoforte è stata aperta da Oliver Blume in persona, ex N.1 di Porsche e attuale CEO del Gruppo Volkswagen. Il dirigente ha aperto le transazioni suonando la classica campanella. Un rituale simbolico che si è dimostrato propizio: le azioni sono state vendute a 82,50 euro l’una, cioè il valore massimo (il minimo era 76,5€) nella forchetta che aveva presentato VW.

L’IPO ha portato la valutazione di Porsche a 75 miliardi di euro. È la più grande offerta pubblica iniziale registrata in Europa negli ultimi dieci anni. Numeri che non si vedevano dai tempi di Glencore (2011) e Telekom (1996). L’azienda ha raccolto 19,5 miliardi di euro. Ad un certo punto le azioni di Porsche sono state scambiate a 84€ (+1,8%), per poi ritornare ad 82€ e quindi recuperare con una nuova crescita a +4,6%.

Oggi è un giorno storico per Porsche. La prima reazione del mercato è molto positiva e questo mostra il potenziale della nostra azienda

ha commentato con orgoglio Oliver Blume.

Ora gli obiettivi sono ancora più ambiziosi: “nel 2026 Porsche avrà un valore di oltre 100 miliardi”, ha aggiunto Lutz Meschke, CFO di Porsche.