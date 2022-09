Orto-giardino: tre modi per rianimarlo dopo la siccità

Se non hai annaffiato con costanza il tuo giardino, dopo questa estate così calda le piante saranno sicuramente bruciate. Non c’è da allarmarsi, perché le piante in poco tempo si riprenderanno con un po’ di cura e attenzione. Di seguito alcuni consigli per aiutare il tuo giardino a rinascere dopo il caldo estivo.

Anche se l’erba è asciutta, è pur sempre resistente e tornerà a splendere del suo rigoglioso verde non appena la pioggia cadrà di nuovo. Si consiglia di irrigare le zone più secche, poi il terreno tornerà umido e si potrà dare nutrimento all’erba. Il suggerimento è usare un mangime adatto al prato autunnale in modo da insistere di più su aree dove l’erba è sottile. Alcuni arbusti e molte piante perenni potrebbero presentare foglie bruciate per il gran caldo e la siccità.

Gran parte della vegetazione si riprenderà bene e potrà crescere normalmente la prossima stagione. Puoi aiutarti con uno strato di compost. Tale procedura aiuterà a intrappolare l’umidità terrena per migliorarne le caratteristiche. Sostituisci le piante con altre nuove, l’autunno è ideale per la semina. A causa del caldo, piante da frutto e ortaggi possono aver patito. Ad esempio, anche i fagioli potrebbero essere scarsi, perché durante le temperature estive troppo alte le loro piante abortiscono i fiori.

In autunno puoi seminare e piantare varie verdure per ottenere buoni raccolti per la futura primavera. Consigliata la coltivazione di lattuga, coriandolo e spinaci. La stagione autunnale è adatta per piantare nuove piante da frutto come le fragole. Acquista tra novembre e marzo anche piante a radice nuda. Per monitorare l’irrigazione installa bocchette d’acqua sui tubi di scarico per conservare e usare al meglio l’acqua piovana.