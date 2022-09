OnePlus 11R: compaiono le specifiche in rete

Ad aprile di quest’anno OnePlus ha rivelato il suo 10R, uno smartphone dedicato completamente al mercato dell’India. Mentre i mesi passano, ora OnePlus starebbe pensando ad un 11R, visto che sono comparse in rete delle specifiche.

Secondo il sito MySmartPrice, il OnePlus 11R avrà uno schermo da 6,7 pollici FullHD+ con display AMOLED. Il refresh rate di questo display è di 120 Hz, molto simile a quello del OnePlus 10R.

Niente Snapdragon 8 Gen 2 invece per il nuovo device: l’11R avrà probabilmente la generazione precedente, ovvero lo Snapdragon 8 Gen 1. Nonostante tutto, un passo in avanti rispetto al precedente Mediatek Dimensity 8100-Max.

Per il resto invece, il OnePlus 11R dovrebbe avere 8GB o 16GB di RAM, mentre per la memoria si va dai 128GB ai 256GB. Confermato anche il triplo sensore per la fotocamera: la principale dovrebbe essere di 50MP, la ultrawide da 8MP e la macro da 2MP.

Parlando invece della batteria, questa dovrebbe essere da 5,000mAh, con la ricarica a 100W SuperVOOC confermata. Non sappiamo se questo dispositivo sarà ancora una volta dedicato al mercato dell’India, questa informazione dovremo attenderla insieme all’annuncio ufficiale, che non dovrebbe tardare molto ad arrivare.