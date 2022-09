Dragon Ball Super: Super Hero da oggi al cinema

Oggi, 29 settembre, arriva nelle sale cinematografiche il film d’animazione Dragon Ball Super: Super Hero. A distribuire nel nostro Paese il lungometraggio è Sony Pictures Italia. La regia del progetto è curata da Tetsuro Kodama.

Qui sotto potete trovare il trailer di Dragon Ball Super: Super Hero.

Oltre alla regia di Tetsuro Kodama per Dragon Ball Super: Super Hero ci sarà la supervisione del celebre creatore della saga di Dragon Ball, Akira Toriyama, che è anche autore della sceneggiatura e del character design.

Ecco cosa ha detto sul progetto:

Un film completamente nuovo è attualmente in lavorazione! Proprio come il film precedente, sarò a capo della produzione della storia e dei dialoghi per un altro film fantastico. Non posso rivelare molto della trama ancora, ma siate preparati per qualcosa eventi estremi, che potrebbero portare un inaspettato personaggio. Ci avventureremo in un territorio inesplorato in termini di estetica visiva per offrire al pubblico qualcosa di incredibile, quindi spero che non vediate l’ora che arrivi il nuovo film!