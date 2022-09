Beverly Hills Cop 4: Kevin Bacon nel cast del film

Due simboli degli anni Ottanta si ritroveranno per un film di un popolare franchise, anche questo legato agli anni Ottanta: stiamo parlando di Beverly Hills Cop 4 e dell’ingresso nel cast di Kevin Bacon, che lavorerà al fianco di Eddie Murphy nel lungometraggio.

Non sono stati rivelati dettagli sul ruolo che Kevin Bacon ricoprirà in Beverly Hills Cop 4, ma il nome dell’attore è uscito fuori dopo che, solo pochi giorni fa, sono stati annunciati i ritorni di importanti attori della saga. Judge Reinhold, John Ashton, Paul Reiser e Bronson Pinchot si uniranno al progetto. Ricordiamo che di recente Kevin Bacon è apparso in They/Them e nel telefilm City on a Hill.

Beverly Hills Cop 4 sarà realizzato per Netflix e scritto da Will Beall e diretto da Mark Molloy, mentre i produttori saranno lo stesso protagonista Eddie Murphy, Jerry Bruckheimer, e Chad Oman di Jerry Bruckheimer films.

Mark Molloy rimpiazzerà Adil El Arbi e Bilall Fallah che avevano già lavorato sul buddy movie Bad Boys for Life, e che hanno lavorato allo sviluppo del film su Batgirl, da poco cancellato. Ricordiamo che Beverly Hills Cop fu il film che portò al successo Eddie Murphy, che ha così raccontato quell’esperienza: