Thor: Love and Thunder – dall’apparizione di Gesù alle scene R-Rated con Gorr

Thor: Love and Thunder si è caratterizzato come uno dei film più assurdi del Marvel Cinematic Universe, e dal potenziale drammatico notevole, considerando anche la presenza di una Jane Foster malata. Ma tra le chicche che sono state rivelate negli ultimi tempi spiccano dei particolari notevoli, come un’apparizione di Gesù che è stata tagliata, così come delle scene con Gorr dall’alto tasso horror e R-Rated.

Per quanto riguarda l’apparizione di Gesù la scena è stata segnalata sia da Taika Waititi che Tessa Thompson in un’intervista per BBC Radio. Il momento riguardava la parte della storia che si svolgeva su Eternity. Sia Waititi che la Thompson hanno detto:

Ci doveva essere una scena con, bè sapete, il grande G.

Il taglio è stato fatto a causa del potenziale offensivo della scena, e questo perché il tono da commedia di Thor: Love and Thunder avrebbe posto Gesù sicuramente in un mood comedy che avrebbe potuto urtare qualche spettatore.

Mentre per quanto riguarda la scena R-Rated con Gorr protagonista si è espresso a riguardo Christian Bale. Ecco le sue parole:

Quando abbiamo iniziato a lavorare al film sia io che Taika sapevamo che alcune cose non sarebbero finite nella versione definitiva del lungometraggio, ma volevamo comunque realizzarle. Doveva essere un film per famiglie, e lo stesso Chris Hemsworth ad un certo punto mi ha detto che alcune cose che stavamo facendo erano troppo lontane da quel target. Non credo che nessuno abbia voglia di vedere una cosa del genere, a meno che il film non venga apertamente dichiarato R-Rated. Però è stata una gioia provare a fare quelle riprese. Per me è stato molto bello provarle, anche se non sono finite nel montaggio finale.

E chissà se prima o poi se la Marvel non penserà ad una versione vietata ai minori di Thor: Love and Thunder con le scene tagliate di Gorr, ed eventualmente una particolare apparizione di Gesù.

