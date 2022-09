PlayStation Stars: data di lancio italiana annunciata ufficialmente

Sony ha lanciato oggi PlayStation Stars in Asia, annunciando al tempo stesso anche quando il servizio sarà disponibile in Europa, Italia compresa. Playstation Stars debutterà in Italia a partire dal 13 ottobre 2022.

Vi ricordiamo che l’iscrizione a PlayStation Stars è gratuita. Tutti gli abbonati potranno ottenere punti fedeltà, portando a termine una serie di campagne ed attività. Con la campagna “Monthly Check-in” vi basta giocare a qualsiasi titolo per ricevere un premio. Altre campagne, invece, richiedono che vinciate dei tornei, che conquistiate trofei specifici o addirittura che siate il primo giocatore a ottenere un trofeo di platino nel vostro fuso orario locale.

I punti possono essere riscattati in un catalogo che può includere fondi del portafoglio PSN, oggetti collezionabili digitali e prodotti PlayStation Store selezionati. Come ulteriore vantaggio, gli abbonati PlayStation Plus iscritti a PlayStation Stars guadagnano automaticamente punti per gli acquisti effettuati su PlayStation Store.

Il saldo punti sarà disponibile su PlayStation App nella sezione Profilo del giocatore/Cronologia punti di PlayStation Stars. PlayStation Stars avrà quattro livelli di stato che rifletteranno i traguardi raggiunti. I livelli si baseranno sul numero di trofei non comuni guadagnati con i giochi e l’acquisto di titoli completi su PlayStation Store. Più alto è il livello, maggiori saranno i vantaggi.