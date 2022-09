Persona 5 Royal con Steelbook disponibile in preordine su Amazon

Su Amazon è disponibile il preordine di Persona 5 Royal per PS5 in edizione con Steelbook, per la Launch Edition.

Amazon oggi ci porta in preordine Persona 5 Royal con Steelbook nella sua Launch Edition: questa versione, per PS5, costa 59,99€ e comprende tanti contenuti aggiuntivi interessanti.

Al suo interno la Launch Edition comprende il gioco base, la confezione Steelbook (fino a esaurimento scorte) e più di 40 oggetti DLC usciti in precedenza. Ricordiamo che il gioco uscirà anche su Switch, Xbox e PC.

Preparati per la pluripremiata esperienza GdR nell’edizione definitiva di Persona 5 Royal, che include una miniera d’oro di contenuti scaricabili! Indossa la maschera di Joker e unisciti ai Ladri Fantasma. Liberati dalle catene della società moderna e infiltrati nelle menti dei corrotti e per fargli cambiare strada! Persona 5 Royal sarà una nuova sfida anche per i più Ladri Fantasma più esperti, per combattere le convezioni e scoprire il potere interiore e combattere per la giustizia.

Questo titolo è ricco di personaggi amati, confidenti, e un sacco di luoghi da esplorare con molte opportunità per rafforzare il tuo abilità nel metaverso e nella tua vita quotidiana. Persona 5 Royal ha uno stile visivo unico e presenta un’indimenticabile colonna sonora del pluripremiato compositore Shoji Meguro. Esplora Tokyo, sblocca Persone, sperimenta finali alternativi e molto altro! Indossa la maschera. Svela la tua verità.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.