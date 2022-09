Ortaggi: sono tanti da coltivare in autunno

Ormai gli ortaggi da coltivare in autunno sono diventati sempre più numerosi. Non ci sono solo zucche, ecco tutti i consigli e i preparativi per ottenere un orto.

L’autunno è già arrivato e non sai cosa mettere nel tuo orto? Non preoccuparti, adesso le varietà di ortaggi da poter coltivare sono davvero numerose, non ci sono solo le zucche. Ecco alcuni consigli per creare il tuo orto autunnale. L’autunno, a volte, è imprevedibile perché potrebbe arrivare il freddo repentino oppure continuare un caldo fuori stagione. Insomma, bisogna essere pronti a tutto! Fin dall’estate se abbiamo un orto classico, si possono programmare le coltivazioni per i mesi successivi alternando gli ortaggi a zolle.

In previsione di freddo e temporali con grandinate, allora possiamo allestire coperture per l’orto da coltivare che prevedono tessuto-non-tessuto. Gli ortaggi da poter coltivare in autunno sono tanti, tra cui carote, cavoli, cavolfiori, zucche, radicchio, cicoria, sedano, rape e cavolini di Bruxelles.

Tra fine agosto e inizio settembre bisogna preoccuparsi delle zolle libere e di concimarle con nuove coltivazioni. Se si usa un impianto d’irrigazione bisogna regolarlo secondo il tipo di orto e di clima. In caso di clima umido e piovoso, si dovrà innaffiare di meno. Settembre e ottobre sono i mesi ideali per far continuare la maturazione di zucche, zucchine e pomodori.

Una posizione soleggiata è adatta per far maturare gli ortaggi. Se le semine non possono essere fatte a causa del clima della zona in cui vivete, allora sono utili le pianticelle di ortaggi da trapiantare. Anche in autunno, come in estate, si può utilizzare il surplus del vostro raccolto per ottenere sott’oli e sott’aceti. Un settembre ancora caldo è suggerito per l’essiccazione al sole degli ortaggi come peperoni e pomodori, in modo da poterne godere per tutto l’anno.