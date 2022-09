Mar Menor: avrà gli stessi diritti di un cittadino

Situato sulla costa mediterranea della Spagna, il Mar Menor è il primo ecosistema in Europa a ricevere uno status giuridico, come se fosse una società o una persona e sarà legalmente rappresentato da un gruppo di funzionari locali, residenti nella zona e scienziati i quali potranno intentare cause in suo nome.

Lo scorso anno nella laguna si è verificato un enorme disastro ambientale in cui morirono 15 tonnellate di pesci e alghe. Disastro che, secondo uno studio, è stato causato dalla mancanza di ossigeno dovuta agli scarichi nocivi della zona. Questi hanno portato a un eccesso di sostanze nutritive per la fauna della laguna che ha avuto un effetto dannoso.

L’approvazione dell’Iniziativa Legislativa Popolare è avvenuta in questi giorni, dopo una raccolta di 640’000 firme tramite una piattaforma ad opera della professoressa Teresa Vicente Giménez dell’Università di Murcia, per poi essere stato portato a termine seguendo un iter in parlamento seguito tramite procedura d’urgenza.

Il Mar Menor è diventato così il primo ecosistema in Europa ad aver ottenuto una personalità giuridica e quindi soggetto di diritti, portando quindi a una svolta rivoluzionaria. Si tratta di un riconoscimento simbolico molto forte che si inserisce nella lotta per la tutela ambientale contro le industrie che vogliono sfruttare le risorse di alcuni ecosistemi a rischio, come la foresta amazzonica colombiana.