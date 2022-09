Licantropus: nuovo trailer e titolo italiano per Werewolf by Night di Marvel

Marvel Italy ha rilasciato il trailer italiano dello special Werewolf by Night, che in Italia si intitolerà Licantropus.

Werewolf by Night, nel nostro paese, adotterà il nome dell’adattamento italiano dei fumetti Marvel originali, divenendo Licantropus: lo veniamo a scoprire dalla versione nostrana del trailer dello special in uscita su Disney+ il 7 ottobre.

Lo speciale Marvel che anticipa Halloween, ricordiamo, rientra nel Marvel Cinematic Universe, per quanto ne rappresenti una delle più grandi opere “sperimentali” andando a pescare dalla cinematografia di genere degli anni che fu, in particolare i Monster Movie Universal.

Il compositore Michael Giacchino si cimenterà alla regia del film, e Laura Donnelly e Gael Garcia Bernal saranno i protagonisti. Gael Garcia Bernal in Werewolf by Night vestirà i panni del personaggio protagonista, capace di trasformarsi in un lupo mannaro, mentre Laura Donnelly sarà Elsa Bloodstone.

