Fichi d’India: morto il comico Bruno Arena

Aveva 65 anni il comico Bruno Arena, membro del duo dei Fichi d’India che si è spento secondo quanto riferito nell’annuncio fatto dal figlio attraverso Instagram. Gianluca ha rivelato nella tarda mattinata della morte di Bruno Arena, notizia che ha subito fatto il giro del web.

Queste sono le parole del figlio di Bruno Arena:

Non ero pronto, ma tanto non lo sarei mai stato. Buon viaggio papà… lasci un vuoto immenso.

Ricordiamo che Arena nel 2013 era stato colpito da un aneurisma che ne aveva compromesso le capacità motorie. Già all’epoca il suo stato di salute aveva destato molta attenzione nel mondo dello spettacolo. Da quel momento l’attività dei Fichi d’India è stata sospesa.

Bruno Arena ha iniziato il suo percorso come comico negli anni Ottanta. Decisivo per la sua carriera è stato l’incontro con Max Cavallari, con il quale fondò il duo dei Fichi d’India, che divenne una presenza costante a Zelig. Ma non solo.

Possiamo ricordare i Fichi d’India tra i protagonisti in diversi lungometraggi, soprattutto nei cine-panettone. Tra le partecipazioni cinematografiche possiamo menzionare Merry Christmas, Natale sul Nilo, Natale in India, Le Barzellette. I Fichi d’India hanno partecipato anche al film di Roberto Benigni su Pinocchio nel ruolo del Gatto e della Volpe.