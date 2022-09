Diabete: le donne sono più a rischio

Un recente studio americano presentato a Stoccolma ha dichiarato che il diabete sull’aspettativa di vita per le donne è peggiore di quello degli uomini. La malattia del diabete causa una perdita di 5 anni di aspettativa di vita. Può sfociare addirittura a 15 anni, se le donne sono fumatrici e il diabete è precoce.

Lo studio dei ricercatori ha analizzato i dati di salute relativi a 11.335 inglesi. I risultati hanno rivelato che che una donna con diabete di tipo 2 ha una probabilità del 60% più alta di morte prematura. Ciò a confronto di una donna non malata. In pratica, la sua vita durerà 5 anni di meno. Per gli uomini la morte prematura è del 44% con 4,5 anni di meno di aspettativa di vita. Se la diagnosi di diabete per le donne arriva prima dei 65 anni, allora l’aspettativa si accorcia di 8 anni.

Per le donne che fumano, allora gli effetti del diabete sono più gravi e la vita si riduce di circa 10 anni. Una donna fumatrice con diabete prima dei 65 anni può avere una vita inferiore di 15 anni rispetto a una donna sana che non fuma. Tali conseguenze sono evidenti soprattutto nelle zone più svantaggiate a livello socio-economico.