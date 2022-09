Deadpool 3: ecco il logo che presenta l’apparizione di Wolverine

Ieri è stata data nella nottata la notizia della presenza in Deadpool 3 di Hugh Jackman con il suo Wolverine. Il film uscirà nel 2024, e, nel frattempo, è stato pubblicato anche il logo che mostra i graffi prodotti dagli artigli in adamantio.

Ecco il logo.

La presenza di Hugh Jackman è stata annunciata da Ryan Reynolds in un video. Ecco le sue parole:

Siamo molto tristi per non aver potuto partecipare al D23, ma stiamo lavorando molto per il prossimo film su Deadpool. Sono alla ricerca della mia anima per questo progetto. La prima apparizione di Deadpool nel Marvel Cinematic Universe dev’essere speciale. Vogliamo essere vicini allo spirito del personaggio, trovandovi dentro anche dei nuovi significati. Ogni Deadpool ha bisogno di distinguersi, e questa è stata una grande sfida per me. Ho sentito un vuoto, e mi sono sentito terrorizzato, però abbiamo avuto un’idea. Hey Hugh, vuoi tornare a fare Wolverine ancora una volta?