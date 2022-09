Amazon presenta il Kindle Scribe: l’e-reader da 10,2 pollici che supporta la scrittura

In queste ore Amazon ha tenuto il suo evento annuale dedicato alle novità hardware. Il protagonista indiscusso della serata è stato il nuovo Kindle Scribe, un dispositivo con schermo e-ink pensato tanto per la lettura che per la scrittura. Per la prima volta sarà possibile utilizzare un Kindle anche per disegnare, prendere appunti e fare molto altro.

Il Kindle Scribe ha un display E Ink da 10,2 pollici ed è venduto assieme ad un pennino che può essere comodamente agganciato al tablet grazie al supporto magnetico. Si può già prenotare, ma le prime consegne sono previste per dicembre. Il prezzo? 369,99 euro.

Lo schermo Paperwhite da 10,2″ a 300 ppi è antiriflesso a luce frontale. “È il primo schermo E Ink da 300ppi con una luce calda che si regola in automatico”, ha spiegato Kevin Keith, VP della divisione product and marketing di Amazon. “Offre un’esperienza di lettura e di scrittura senza compromessi”. Normalmente i display E Ink di queste dimensioni hanno risoluzioni relativamente basse, ma questo non è il caso dello Scribe.

Amazon venderà anche un pennino più avanzato, chiamato Premium Pen, che si contraddistingue per la presenza di un sensore per cancellare e di un bottone a cui poter assegnare diverse scorciatoie. Il pennino non ha batterie e non deve essere ricaricato.

Il nuovo lettore Kindle ora integra anche una funzione che consente di prendere appunti e scarabocchiare durante la lettura. Sarà possibile prendere appunti a bordo pagina durante la lettura di qualsiasi e-book. Tutti gli appunti scritti a mano verranno salvati nella libreria Kindle, assieme alle altre note e ai segnalibri.

Sul fronte della produttività, Amazon ha collaborato con Microsoft, in modo da consentire di esportare un qualsiasi file di Word all’interno del Kindle Scribe.

Il design del nuovo lettore ricorda quello del Kindle Oasis, di cui riprende le forme asimmetriche. Il peso dello Scribe è contenuto: appena 430 grammi, con uno spessore di 5.8mm. Quanto alla batteria, Amazon promette fino a 12 settimane di autonomia con un utilizzo di circa mezzora di lettura al giorno. Si scende a tre settimane se lo stesso tempo viene impiegato per la scrittura.

