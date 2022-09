Werewolf by Night: Michael Giacchino smentisce il cameo di Blade

Il regista Michael Giacchino ha parlato del possibile cameo di Blade in Werewolf by Night, smentendolo, ma ammettendo di averlo considerato.

Dopo il trailer d’esordio Werewolf by Night è diventato un titolo molto atteso dagli appassionati Marvel, ma non solo. Il regista Michael Giacchino si è espresso di recente sulle possibili sorprese del film, come il cameo di Blade, smentendo però questa possibilità.

Ecco le sue parole:

I cameo non ci saranno. Abbiamo parlato un poco di Blade, però la storia è stata scritta come se si trattasse di un episodio di Ai Confini della Realtà, perciò sarebbe una notte nella vita di Jack ed Elsa. So che tutti cercano dei collegamenti, e noi lo volevamo considerare, però io ho deciso di non farlo. Esiste in questo mondo, così come altre cose, ma non era il caso di preoccuparcene. Magari ce ne occuperemo, un giorno.

Il compositore Michael Giacchino sarà il regista del film horror Marvel Werewolf by Night. Laura Donnelly e Gael Garcia Bernal saranno i protagonisti del film Marvel. Gael Garcia Bernal in Werewolf by Night vestirà i panni del personaggio protagonista, capace di trasformarsi in un lupo mannaro, mentre Laura Donnelly dovrebbe essere Nina Price, il personaggio che si trasforma in Vampire by Night.