The Last of Us: un video confronta la serie tv con il videogioco

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video confronto fra la serie TV di The Last of Us e il gioco, elencando punti di contatto e differenze.

Ieri, HBO ha pubblicato il primo teaser trailer della serie tv di The Last of Us. ElAnalistaDeBits ha pubblicato un interessante video confronto che analizza le differenze tra la serie tv ed il videogioco. Il filmato, che trovate qui sotto, analizza il trailer scena per scena mettendolo a confronto con specifiche scene del gioco di Naughty Dog.

Come potete vedere, il teaser riprende molti dei simboli e dei dettagli presenti nel gioco per offrire ai videogiocatori una perfetta reinterpretazione dell’immaginario post-apocalittico presente nel gioco. Il trailer, infatti, riproduce in maniera estremamente fedele le ambientazioni e le atmosfere di The Last of Us ma prendendosi qualche libertà in più.

Il director infatti ha già confermato che la serie includerà anche alcuni nuovi personaggi, inclusi dei riferimenti a The Last of Us parte 2 e al DLC Left Behind. Una delle scene finali del trailer è tratta proprio da uno dei capitoli dell’espansione, con Ellie e Riley a bordo di una giostra.

La serie di The Last of Us non ha ancora una data di uscita: sappiamo solo che debutterà nel 2023.