Cut! Zombi contro zombi: trailer italiano del film di Michel Hazanavicius

Dal 31 ottobre al 2 novembre sarà nei cinema, in occasione di Halloween, il singolare nuovo film di Michel Hazanavicius: Cut! Zombi contro zombi, dopo essere stato presentato a Cannes e alla Festa del Cinema di Roma: ecco il trailer italiano della pellicola.

Racconta Michel Hazanavicius:

CUT! Zombi contro zombi è un film ambizioso che inizia in modo catastrofico e si rivela pian piano con lo snodarsi della storia in modo del tutto inaspettato. Si presenta inizialmente come un B movie sugli zombi, poi viene gradualmente dirottato in un adattamento di film di zombi vero e proprio, per trasformarsi quindi in una ‘situation comedy’ e sfociare infine in un nuovo genere che, pur apparentandosi a un finto ‘making of’, riunisce tutte le sfaccettature che il film ha esplorato fino a quel momento in un finale esplosivo. All’inizio lo spettatore si chiede cosa stia guardando, alla fine capisce che non solo ha visto un film divertente, ma anche intelligente. O almeno spero!.