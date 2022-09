The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 1 – Il trailer di Netflix

Ecco il trailer di The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 1, il film d'animazione in uscita a dicembre su Netflix.

Netflix ha diffuso il trailer di The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 1, si tratta del nuovo film della saga che arriva con una storia originale proposta dall’ideatore della serie Nakaba Suzuki. La distribuzione sulla piattaforma è prevista per dicembre.

Questa è la descrizione del film:

Il regno di Lionesse ha sconfitto il clan dei Demoni portando la pace in tutto il paese. Quattordici anni più tardi il principe Tristan si tormenta per la propria incapacità di controllare due grandi poteri: quello del clan dei Demoni di suo padre Meliodas, un tempo capitano dei Sette Peccati Capitali in qualità di Drago dell’ira, e il potere del clan delle Dee della madre Elizabeth. Quando la vita di quest’ultima è in pericolo, Tristan fugge dal regno per raggiungere Edimburgo, dove sorge il castello di Deathpierce, un tempo membro dei Cavalieri sacri del regno in qualità di componente delle Pleiadi del Cielo Azzurro. Quali saranno le intenzioni di Deathpierce? La ruota del destino comincia a muoversi e travolge anche i Sette Peccati Capitali…

