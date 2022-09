Questa sera la NASA tenterà di deviare un asteroide usando la sonda DART

Per la prima volta in assoluto, la NASA tenterà di deviare un asteroide – Dimorphos -sparandogli contro una sonda. Tranquilli, nessuno scenario alla Armaggedon o Don’t Look Up: è semplicemente un test. La NASA userà la sonda DART contro un asteroide che non costituisce un immediato pericolo per la Terra – proprio per capire se dispone della tecnologia necessaria per evitare il peggio in caso di reale emergenza.

L’evento di questa sera verrà trasmesso in diretta. L’impatto della sonda verrà ripreso da un satellite (l’italianissimo LICIACube) e trasmesso sul canale YouTube ufficiale della NASA. La diretta – con commento – inizierà a mezzanotte in punto (fuso italiano), mentre l’impatto è atteso per l’01:14.

Il satellite LICIACube, acronimo di Light Italian CubeSat for Imaging Asteroids, è stato progettato proprio con il compito di riprendere questo evento di fondamentale importanza. Il satellite è equipaggiato con due camere ottiche: LUKE (LICIACube Unit Key Explorere) e LEIA (LICIACube Explorer Imaging for Asteroid).

Il veicolo spaziale DART si scontrerà contro l’asteroide ad una velocità di 22.500km/h. Se tutto funzionerà come da intenti, la forza cinetica della sonda sarà tale da riuscir a cambiare l’orbita del satellite.

L’impatto con l’asteroide dovrebbe modificare la sua velocità di meno dell’1%, quanto basta per aumentare il tempo necessario per completare la sua orbita di alcuni minuti. “Questa dimostrazione – spiegano gli scienziati coinvolti nel progetto – è di fondamentale importanza per la sopravvivenza della nostra specie su questo pianeta”.