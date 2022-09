The Witcher: Blood Origin sarà su Netflix a Natale; Minnie Driver sarà la voce narrante della serie

TUDUM ha dato spazio anche a un annuncio che acquieterà gli animi dei fan della saga dello strigo, costretti ad aspettare fino alla prossima estate per la stagione 3. Difatti The Witcher: Blood Origin, prequel della saga principale, arriverà il 25 dicembre, con Minnie Driver nel cast nel ruolo della voce narrante.

Welcome to our clan, Minnie Driver! We can’t wait to see you on the Continent. pic.twitter.com/9yVSeuT2i8

— The Witcher (@witchernetflix) September 24, 2022