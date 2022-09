James Earl Jones non sarà più la voce originale di Darth Vader, al suo posto un’intelligenza artificiale

Dopo oltre quarant’anni trascorsi a prestare la propria voce per il personaggio di Darth Vader, l’attore James Earl Jones ha deciso di ritirarsi e di non prestarsi più per dare vita al character dell’universo di Star Wars.

Sembra però che, anziché essere rimpiazzato da un altro attore, il personaggio di Darth Vader sarà tenuto in vita (anzi, in voce) ancora con il contributo di James Earl Jones. Un’intelligenza artificiale rielaborerà con il machine learning le tracce audio dell’attore da utilizzare per il personaggio di Darth Vader. Sembra che questo meccanismo sia stato già sperimentato per la serie TV su Obi-Wan Kenobi.

James Earl Jones è stato fino ad ora la voce di Darth Vader in tutti i lungometraggi e serie TV in cui è comparso il character nell’universo narrativo di Star Wars. Tra i suoi ruoli ricordiamo anche quello di Alex Haley in Radici – Le nuove generazioni, Thulsa Doom in Conan il barbaro e l’ammiraglio Greer in Caccia a Ottobre Rosso. Tra le commedie, James Earl Jone ha partecipato a Il Principe cerca Moglie e Il Principe cerca Figlio.

