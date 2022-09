Glass Onion: una clip del film Netflix di Rian Johnson

Lo stesso Rian Johnson ha introdotto la prima clip di Glass Onion, il film che è stato acquisito e prodotto per la piattaforma streaming Netflix. Ricordiamo che il sequel di Knives Out verrà distribuito il 23 dicembre.

Ecco la clip da Glass Onion.

Nel filmato vediamo i personaggi protagonisti del lungometraggio ricevere un invito speciale che darà il via a tutta la storia dietro a Glass Onion. Tra i protagonisti della clip troviamo anche Dave Bautista.

In Knives Out 2 ci saranno Kate Hudson, Leslie Odom Jr. (One Night In Miami), Kathryn Hahn (WandaVision), Dave Bautista (Army of the Dead), Edward Norton (The Incredible Hulk), Janelle Monae (Antebellum) e Daniel Craig (Not Time to Die) che ritornerà nei panni del protagonista Benoit Blanc. Rian Johnson dirigerà e scriverà il lungometraggio, e farà da produttore assieme a Ram Bergman.

