Donne: decisioni più intelligenti se dotate di “brutto” carattere

Gli studiosi hanno comprovato che le decisioni migliori vengono prese nel momento in cui non siamo felici o soddisfatti. Ecco che le donne con un brutto carattere fanno scelte più intelligenti quando sono arrabbiate o tristi, proprio perché sono più lucide. Il ricercatore australiano, Joe Fargas, ha svolto uno studio tra università del Nuovo Galles del Sud in Australia e di Stanford negli Stati Uniti. Uno studio atto a comprovare che le donne aventi un cattivo carattere sono le più intelligenti.

Non è quindi vero che prendere le decisioni quando siamo nervosi o arrabbiati è sbagliato. Se abbiamo una negatività mentale caratterizzata dal cattivo umore ci rende più attenti a quello che ci accade intorno. Ci accorgiamo più facilmente di quello che le persone pensano, dicono e fanno. Ecco che ciò torna molto utile per prendere decisioni importanti o arrivare alla risoluzione di un problema personale. Lo studioso ha analizzato anche le persone allegre. Queste sono più fantasiose nel risolvere problemi, ma se sono troppo gioiose non riusciranno a prendere decisioni sagge. Il rischio di conseguenze negative quindi aumenta. La felicità è uno stato positivo, ma non è utile a prendere decisioni.

Ecco che è meglio quindi restare seri e più distaccati. Se invece abbiamo emozioni negative, allora riusciamo a prendere decisioni più razionali. Fargas, infine, ha dimostrato che le donne con brutto carattere e con stati d’umore negativi sono le più brave a prendere decisioni importanti. Inoltre, anche a risolvere grandi problemi e a ricoprire posizioni di potere.