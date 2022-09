Star Wars: Andor, la recensione dei primi 3 episodi

Nella recensione dei primi 3 episodi di Andor possiamo dire che per quanto sia stato coinvolgente Diego Luna nei panni di Cassian Andor in Rogue One: A Star Wars Story nel 2016, la sensazione di vederlo di nuovo sullo schermo nel 2022 in Star Wars: Andor non può essere descritta come nostalgia. Sì, c’è un senso di familiarità quando entra nella prima scena, ma poiché quasi tutto ciò che apprendiamo su Cassian nella serie tv è nuovo e l’ambiente circostante è del tutto sconosciuto, non c’è nulla nella serie che stia cercando di ricreare sentimenti legati a Rogue One. E in questo caso è un bene.

Andor, l’ultima serie nell’universo di Star Wars, è diversa a modo suo. Nei tre (dei 12) episodi disponibili per la recensione, sembra continuamente che le persone che lo hanno realizzato apprezzino una certa eredità cinematografica (Blade Runner, Casablanca…)

Andor sta giocando a un gioco completamente diverso da qualsiasi storia di Star Wars sullo schermo.

Confrontare Andor con Rogue One non è molto utile perché Rogue One era un film unico e Andor è come un grande e tranquillo romanzo di Star Wars trasformato in una serie TV. Anche se la sua ambientazione è derivata dalla complessa tradizione di Star Wars, Andor sembra il progetto di Star Wars più anti-nostalgia mai realizzato e, di conseguenza, la storia più interessante di questa galassia da anni.

I primi tre episodi di Andor sono stati pubblicati tutti contemporaneamente su Disney+ e potete intuire perché. Queste prime tre storie sono solo “episodi” dal punto di vista tecnico. Ognuno di loro ha titoli di testa e di chiusura, ma proprio come negli anni ’90, dove le clamorose anteprime delle serie di fantascienza di due ore sono state successivamente suddivise in episodi in due parti per la syndication, ha più senso vedere i primi tre episodi di Andor come film pilota compatto per la serie.

Alcune persone diranno che i primi tre episodi sono lenti e che il ritmo è spento. Ma se pensi a questi primi tre episodi come a un episodio lungo, rimarrai scioccato dalla velocità con cui le cose accadono e da quanta costruzione del mondo è stata efficacemente incorporata in questa premiere. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Un ribelle per vocazione

Continuiamo la recensione dei primi tre episodi di Andor dicendo che la storia attuale è principalmente confinata su due pianeti: Ferrix e Morlana One, entrambi parte di un “settore aziendale” della galassia sorvegliato da una forza di sicurezza privata chiamata Preox-Morlana. Andor punta sul realismo fantascientifico casual con questi luoghi in quanto il salto tra questi due pianeti è presentato come un breve tragitto giornaliero. La serie si apre con Cassian su Morlana One, in quello che la serie tv descrive direttamente come un bordello.

Sta cercando sua sorella, che in seguito apprendiamo – attraverso una serie di flashback sul pianeta Kenari – è stata separata da lui quando erano molto piccoli. Poiché Cassian non è ancora una spia ribelle, non ha assaltatori sulle sue tracce. Invece, dopo aver lasciato il bordello, entra in una rissa nel vicolo con due dipendenti Pre-Mor di basso livello. Uno di loro viene ucciso accidentalmente nel combattimento e, per coprire le sue tracce, Cassian giustizia l’altro ragazzo.

Questo momento di apertura ricorda la scena all’inizio di Rogue One, in cui Cassian ha ucciso uno dei suoi informatori per proteggere la segretezza della sua missione, ma con una differenza cruciale. In Rogue One, Cassian stava facendo esplodere qualcuno per ragioni tattiche, al servizio di una causa superiore. In Andor, è al verde e disperato.

Dall’episodio di apertura, Andor stabilisce il suo approccio più realistico e letterario.

Cassian deve dei soldi a tutti, sta inventando diverse bugie e, dopo questo incidente, si è messo all’angolo.

Non che ci sia qualcosa di sbagliato in questo. La caratteristica distintiva di Andor si nota in come prende una storia di Star Wars e, senza diventare concettuale, la traspone in termini visivi e tonali. Alieni pesantemente in lattice, truppe d’assalto in tute di plastica e vasti paesaggi esotici sono, per la maggior parte, fuori luogo; ci sono umani (o umanoidi) che indossano uniformi anonime in uno scenario urbano-industriale malconcio.

L’opera spaziale in costume è sostituita da un’azione fantascientifica diretta con un tema anti-corporativo del mondo reale.

Il nuovo look and feel è reso meticolosamente ed evocativo; molti sforzi, guidati dal creatore e showrunner Tony Gilroy, sono stati spesi per dare alla serie tv una trama grintosa e realistica.

Di momento in momento, è facile rilassarsi e godersi il cambiamento. La scena di apertura, un omaggio a Blade Runner che conduce in una versione oscura e squallida della tipica cantina di Star Wars, è un esempio spiritoso del metodo della serie.

Fuggire dai propri errori…

Uno spettatore cinico direbbe che ci vogliono tre episodi prima che Cassian si unisca alla Ribellione, ma il modo in cui è scritta la serie, le sue ragioni per lasciare Ferrix alla fine con il reclutatore Luthen Rael (Stellan Skarsgård) sono semplicemente le conseguenze dei suoi stessi errori.

Sebbene Andor stia ancora prendendo in prestito sottilmente dal formato del viaggio di questo eroe – e nell’episodio 3 Cassian resiste il più possibile alla “chiamata all’avventura” – c’è un approccio radicato a questa storia. L’adesione alla ribellione non sarebbe avvenuta dall’oggi al domani nella vita reale, e se ci fosse una rivolta organizzata contro una massiccia dittatura galattica, sarebbe molto diverso dalle grandi battaglie spaziali e dalle audaci missioni dei film di Star Wars.

Cassian non è inserito in una storia più grande perché la storia lo costringe a farlo, invece, il suo personaggio è la storia.

In molte storie di Star Wars, lo sviluppo del personaggio tende ad essere molto simile al modo in cui i pianeti sono rappresentati in questa galassia immaginaria. Tatooine è un pianeta desertico e Anakin Skywalker è un irascibile. Hoth è un pianeta innevato e Finn è un idealista dal cuore grande. Anche se tutti noi amiamo Star Wars per via dei personaggi, i film hanno la tendenza ad appiattirli, il che, probabilmente, non era ciò che George Lucas stava cercando quando ha creato tutto questo.

La stragrande maggioranza dei personaggi di Star Wars sono archetipi, il che in un certo senso li rende l’opposto di ciò che sono i personaggi letterari nei romanzi.

Il più grande successo di Andor è che si allontana dagli archetipi e si avvicina ai personaggi multisfaccettati della letteratura.

Nei primi tre episodi di Andor, Luna interpreta il personaggio principale con una varietà di sfumature. Cassian è premuroso, arrogante, ambiguo, eroico, manipolatore e, ancora, disperato. Descriverlo in modo rapido e disinvolto non funziona qui. Per altri tipi di narrativa pop, questo genere di cose è previsto. Ma per Star Wars, è una rivelazione.

Durante questi primi tre episodi, apprendiamo tutto sulle complicate relazioni di Andor con i lavoratori e gli abitanti di Ferrix. Il suo droide guasto B2EMO ha costantemente bisogno di una carica e balbetta. Ha una relazione tesa con Bix (Adria Arjona), che aiuta Cassian a mettersi in contatto con un “acquirente” per un pezzo specifico di merce imperiale rubata.

È fortemente implicito che Cassian e Bix abbiano una storia, un fatto reso complicato dal suo nuovo fidanzato Timm (James McArdle), che, alla fine, è il catalizzatore che porta le autorità pre-Mor a capire che è stato Cassian a uccidere quei due ragazzi su Morlana One. Poiché Timm odia il fatto che Bix faccia ancora i favori di Cassian, informa i poliziotti pre-Mor, che vengono a cercare Cassian nel terzo episodio.

La lenta combustione dei primi tre episodi di Andor premia il pubblico con un’emozionante sequenza di fuga, che viene interrotta con il flashback finale. Si scopre che Cassian è stato adottato da Maarva (Fiona Shaw), che, apprendiamo, lo ha portato via dal pianeta dopo averlo incontrato durante una corsa al tesoro su Kenari.

È un finale toccante, che fa buon uso dei lunghi flashback e ti rende più curioso dell’infanzia di Andor di quanto non lo fossi forse prima. Sebbene Andor sia tecnicamente un prequel di un prequel, ciò che lo rende meraviglioso e assolutamente unico nel pantheon di Star Wars è che per la prima volta dal film originale nel 1977, non stai costantemente pensando ad altre cose di Star Wars.