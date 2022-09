Mufasa: The Lion King avrà anche diversi momenti musical

Il regista Barry Jenkins ha rivelato che Mufasa: The Lion King avrà tanti personaggi della saga, e diversi momenti musical.

23—Set—2022 / 11:23 AM

Il regista Barry Jenkins ha rivelato degli aspetti che caratterizzeranno Mufasa: The Lion King, sottolineando che il lungometraggio mostrerà tantissimi volti già familiari della saga animata, ma ci saranno anche diversi momenti musical.

Ecco le sue parole:

Pensavo di sapere tutto su Mufasa, perché il suo status è quello che è, lui è il re. Ma, scrivendo la sceneggiatura con Jeff Nathanson, abbiamo tracciato il percorso su come qualcuno diventi una figura grandiosa. Ci saranno gli stessi personaggi che conosciamo, ma torneremo indietro nel tempo con loro. Aspettatevi anche dei numeri musicali, saranno davvero fantastici.

A raccontare la storia di Mufasa ci saranno Timon, Pumbaa e Rafiki, che narreranno l’ascesa del re leone, nato senza alcuna regalità. Durante il D23 Expo è stato mostrato anche un teaser, in cui sono state fatte vedere proprio le origini di Mufasa, ed alla fine del filmato si sono visti Timon e Pumba dire “Come non siamo in questo film? Certo che ci siamo!”

La regia del progetto è stata affidata a Barry Jenkins, con la sceneggiatura che è stata scritta da Jeff Nathanson. Aaron Pierre sarà la voce di Mufasa, mentre Kelvin Harrison Jr. farà Scar. Il lungometraggio uscirà il 5 luglio 2024.