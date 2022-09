Hocus Pocus 2: una featurette dal capitolo sequel

L’uscita di Hocus Pocus 2 è ormai prossima, con il lungometraggio sequel pronto ad essere distribuito su Disney+ il 30 settembre. Nel frattempo è stata pubblicata una featurette sul film che vedrà il ritorno di Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy.

Ecco la featurette.

Nel filmato sono proprio le tre protagoniste del sequel a raccontare la loro esperienza sul set, nuovamente nei panni delle streghe che sono state protagoniste del cult degli anni Novanta. Ecco una descrizione di Hocus Pocus 2:

Sono passati 29 anni da quando qualcuno ha acceso la Candela della Fiamma Nera e ha resuscitato le sorelle del XVII secolo, che sono in cerca di vendetta. Ora tocca a tre studentesse liceali impedire alle fameliche streghe di scatenare un nuovo caos a Salem prima dell’alba della vigilia di Ognissanti. Hocus Pocus 2 è interpretato anche da Sam Richardson (La Guerra di domani), Doug Jones (La forma dell’acqua – The Shape of Water), Whitney Peak (Gossip Girl), Belissa Escobedo (American Horror Stories), Lilia Buckingham (Dirt), Froy Gutierrez (Teen Wolf), con Tony Hale (Veep – Vicepresidente incompetente) e Hannah Waddingham (Ted Lasso). Il film è diretto da Anne Fletcher (Voglio una vita a forma di me, Ricatto d’amore) e prodotto da Lynn Harris (Una famiglia vincente – King Richard, Paradise Beach – Dentro l’incubo), con Ralph Winter (Hocus Pocus, il franchise di X-Men), David Kirschner (Hocus Pocus, La bambola assassina) e Adam Shankman (Disenchanted, Hairspray – Grasso è bello) come executive producer.