Frances Haugen ha fondato una non-profit: Beyond the Screen vuole rendere i social network ‘più sani’

Frances Haugen ha creato una non-profit impegnata a rendere i social media più ‘sani’. Si chiama Beyond the Screen e si occuperà di documentare gli abusi e le problematiche dei social media più influenti, proponendo alla politica e alle stesse piattaforme alcune possibili soluzioni .

Frances Haugen è una ex dipendente di Facebook, dove era stata trai dirigenti di una delle prime task force per combattere la disinformazione in vista delle elezioni americane. La Haugen è entrata negli onori della cronaca dopo aver divulgato – inizialmente in forma anonima e poi rivelandosi in un’intervista con il The Guardian – un ricco dossier con alcuni inquietanti segreti del social network: dal ruolo di Facebook nella tratta degli schiavi in alcuni paesi arabi, ad una disturbante indagine interna che rivelava gli effetti dannosi di Instagram sul benessere psicologico delle giovani donne.

Un lavoro importante della nuova non-profit consisterà nella promozione di possibili disegni di legge per smussare, e possibilmente risolvere, alcune delle più importanti criticità che attualmente presentano i social network. Beyond the Screen non lavorerà soltanto con la politica, ma anche con gli stessi social network: ad esempio fornendo loro studi indipendenti e proponendo riforme di governance per migliorare il benessere degli utenti.

Inizieremo creando un database open-source che documenterà tutti i modi in cui le aziende Big Tech, attualmente, stanno venendo a meno al loro impegno nei confronti della legge e dell’etica

ha raccontato Frances Haugen durante un’intervista con il programma 60 Minutes.