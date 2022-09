Bonus tv: agevolazione incrementata

Il governo ha incrementato lo sconto per l’acquisto di un televisore in linea con gli standard del nuovo digitale terrestre.

Il governo ha varato il decreto aiuti-ter dal valore complessivo di 14 miliardi di euro. Questo riguarda svariati incentivi economici, tra cui il bonus tv potenziato. Si passa dai 30 ai 50 euro, rappresentando un aiuto per le famiglie che devono comprare un televisore nuovo e di ultima tecnologia. Ciò per adeguarsi agli standard del nuovo digitale terrestre. Andiamo a capire meglio a chi spetta il bonus tv e come fare per ottenerlo.

Il bonus è per i nuclei familiari con un ISEE inferiore a 20mila euro. Può essere usato per acquistare una nuova tv o un decoder di ultima generazione. Esiste anche il bonus rottamazione tv del 20% del prezzo d’acquisto del nuovo televisore, fino a un massimo di 100 euro. Non c’è nessun limite Isee, ma viene riconosciuto una sola volta per nucleo familiare e se si rottama una vecchia tv. Per le persone sopra i 70 anni si prevede la consegna di un decoder direttamente a casa, inviato da Poste italiane. Vale solo per gli over 70 che hanno un assegno di pensione sotto ai 20mila euro.

Il bonus tv è valido fino alla fine del 2022. In pratica, è uno sconto da richiedere sul prezzo dell’apparecchio. Lo sconto può essere richiesto per comprare una tv o un decoder per il digitale terrestre, e tv e decoder satellitari lineari alle norme. Il bonus si applica ai prodotti già scontati e vale anche per gli acquisti sul web.

L’agevolazione è stata introdotta, proprio perché studiata come aiuto economico per le famiglie di reddito basso. Utile per l’acquisto di una tv o un decoder Dvb-T2 per il passaggio al nuovo digitale terrestre. Questo passaggio infatti è avvenuto a novembre 2021. Da gennaio 2023, inoltre, tutte le regioni italiane dovranno vedersela obbligatoriamente con l’arrivo dello standard Dvb-T2.

Tornando al bonus tv, per avere lo sconto bisogna presentare al venditore un’autocertificazione firmata per richiedere il bonus. Ciò dichiara che si ha un nucleo familiare con un Isee non superiore ai 20mila euro. L’autocertificazione può essere scaricata dal sito del Mise, ma può essere richiesta anche nel negozio in cui si acquista l’apparecchio.

Il nuovo decreto aiuti prevede anche un bonus di 50 euro per comprare apparati satellitari di ricezione del segnale. Un modo per garantire la visione televisiva anche a chi abita nelle comunità montane. Tale agevolazione non è ancora operativa. Per richiedere tale contributo bisogna aspettare che le relative procedure e modalità siano rese note dal Mise.