Avatar 2 – James Cameron rivela: “Prima di scriverlo ho cercato di capire i motivi del successo del primo film”

Ieri è uscito nelle sale cinematografiche il primo Avatar, in attesa di vedere a dicembre il lungometraggio sequel. Di recente James Cameron ha parlato proprio di Avatar 2, rivelando di avere impiegato molto tempo a scriverlo perché ha cercato di capire i motivi del successo del primo film.

Ecco le parole di James Cameron:

Quando ho iniziato a lavorare su Avatar 2 con i miei sceneggiatori ho detto loro che non avremmo potuto scrivere nulla fino a quando non avremmo capito per quale motivo il primo fosse andato così bene. Dovevamo decodificare quel codice. Ogni film lavora su più livelli: quello superficiale è composto dai personaggi, dalle loro situazioni e dalle risoluzioni; il secondo è quello tematico; ma Avatar lavora anche sul livello del subconscio. Ho scritto un’intera sceneggiatura per il sequel rendendomi conto che non toccava il terzo livello. Così ho ricominciato da capo. Ci è voluto un anno di lavoro.

Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, il film è interpretato da Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e Kate Winslet.

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.