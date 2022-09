A Plague Tale: Requiem, Asobo spiega come sfrutterà le caratteristiche di PS5 e del Dualsense

Intervistato dalla rivista Play Magazine, Asobo ha spiegato come A Plague Tale: Requiem per PS5 sfrutterà le potenzialità della console e del Dualsense.

Intervistato dalla rivista Play Magazine, il team Asobo ha spiegato come A Plague Tale: Requiem sfrutterà le caratteristiche di PS5 e del Dualsense. In particolare, gli sviluppatori si sono soffermati sui vantaggi dati dall’uso del nuovo sistema di illuminazione che ha permesso al team di avere delle luci più dinamiche ed effetti mai visti prima.

La potenza di PS5 ci permette di avere più luci e di fare più cose – ha riferito il Lead Level Designer Kevin Pinson – Dal punto di vista del motore di gioco è molto costoso usare la luce come meccanica di gioco, ma questa generazione ci permette di usare luci più dinamiche.

Per quanto concerne invece il Dualsense, il team ha spiegato come è riuscito a sfruttar le caratteristiche esclusive del pad per riuscire a rendere l’esperienza di gioco ancor più coinvolgente ed immersiva: “la rimasterizzazione del primo capitolo su PS5 è stato un percorso benefico per il team, visto che ci ha aiutato a sfruttare le caratteristiche uniche della console. Naturalmente, lo studio ha deciso di ampliare l’utilizzo del feedback aptico del DualSense per incrementare la sensazione di essere circondato dai ratti“.

A Plague Tale Requiem sarà disponibile a partire dal 18 ottobre 2022 su PS5, Xbox Series X/S e PC.