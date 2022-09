1923: Jerome Flynn nel cast della serie prequel di Yellowstone

Anche Jerome Flynn si è unito al cast di 1923, la serie prequel di Yellowstone in produzione per Paramount+.

Continua ad arricchirsi il cast di 1923, la serie prequel di Yellowstone che è in sviluppo per la piattaforma Paramount+: tra gli attori che faranno parte del progetto ci sarà anche Jerome Flynn, già visto in Game of Thrones.

Il ruolo di Jerome Flynn in 1923 sarà quello di Banner Creighton, uno scozzese dalla testa dura. Negli ultimi giorni è stato annunciato anche Robert Patrick come nuovo membro del cast. Ricordiamo che i protagonisti dello show saranno due interpreti di prestigio come Harrison Ford ed Helen Mirren. Ford farà Jacob Dutton, il fratello di James Dutton ed il patriarca del ranch di Yellowstone. Mentre Helen Mirren farà la moglie di Jacob, Cara.

La serie TV 1923 si porrà a metà tra 1883 e la serie originale di Yellowstone, raccontando una delle generazioni precedenti della famiglia Dutton. Tanya Giles di Paramount streaming ha così descritto il progetto: