Qatar Airways: tornerà l’A380 con voli giornalieri a fine 2022

Qatar Airways farà crescere la capacità dei passeggeri su voli relativi a Perth, in Australia. Così adesso potranno viaggiare a bordo dell’A380 con tre posti a sedere su due ponti e una lounge premium dedicata a bordo. Ciò accadrà a partire dal 6 dicembre 2022. Saranno altri 163 passeggeri al giorno quelli che l’aereo ospiterà. Il totale è 517 posti suddivisi in tre cabine: 8 posti in Prima Classe, 48 in Business Class e 461 in Economy Class.

Tutto ciò nasce dalla partnership tra Qatar Airways e Virgin Australia. La partnership è stata avviata a settembre 2022 permettendo di viaggiare verso più di 150 mete tra Australia, Medio Oriente, Europa e Africa.

È fondamentale che i viaggiatori australiani si sentano benvenuti nella nostra città, sia in transito che in visita a Doha. Durante l’attesissima FIFA World Cup Qatar 2022™, tutti i voli da e per Perth saranno programmati tenendo conto degli orari delle partite di calcio, in modo che tutti i tifosi possano godersi il più grande evento dell’anno.

Akbar Al Baker, Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways

Inoltre, la Qatar Airways è stata efficiente durante la pandemia mantenendo collegamenti con l’Australia e portando 330mila passeggeri con voli commerciali e con charter speciali. Doha è un punto cruciale per i passeggeri australiani che vanno in Medio Oriente e in Europa attraverso coincidenze dell’Aeroporto Internazionale di Hamad.