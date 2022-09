Neos: vettore del Battito Infinito World Tour di Eros Ramazzotti

Neos è nata nel 2002, si tratta della seconda compagnia aerea italiana e gestisce le principali rotte turistiche con più di 50 destinazioni al mondo. Eccellente nell’aviation, ha più di 800 dipendenti e un fatturato di 466 milioni di euro nel 2019. I suoi punti di forza sono innovazione, attenzione per il cliente e qualità degli asset principali. Neos ha la flotta più giovane d’Europa e possiede 15 aeromobili, tra cui B737, B737 MAX e 787 Dreamliner di ultimissima generazione.

La sua funzione è portare gli italiani in vacanza in qualsiasi paradiso esistente a livello mondiale. Inoltre, realizza voli che collegano l’Italia alla Cina, Israele, Islanda e USA, con un volo New York-Malpensa inserito nel 2021. Ci sono anche nuove rotte, da poco inserite, come tra Italia e Kazakistan e tra Italia e Mauritius.

Neos è ritenuta eccellente per la sua puntualità, la qualità dei servizi e il comfort. In pratica, accoglie i passeggeri come una famiglia. Si tratta di un’organizzazione affidabile che si serve delle materie prime migliori con grande professionalità in uno stile tutto made in Italy. Neos opera da più di 75 anni nel settore garantendo speciali esperienze di volo e voli personalizzati con servizi on demand.

Inoltre, Neos è stata scelta come vettore ufficiale di Battito Infinito World Tour. Si parla di una grande avventura che porterà Eros Ramazzotti e le sue canzoni in giro per il mondo. La partenza è stata il 15 settembre 2022 e durerà fino a maggio 2023. Neos appartiene ad Alpitour World e ha permesso di realizzare un volo diretto e personalizzato verso Siviglia mirato a stampa e ospiti istituzionali.

Siamo onorati di questa prestigiosa collaborazione che ci consente di proporre un’esperienza di volo di qualità, interamente Italian style, sicura e su aeromobili di ultima generazione, rafforzando ancora una volta il binomio musica-vacanza. Un sodalizio indissolubile e alimentato negli anni da numerose partnership d’eccezione, come quella ormai storica con Radio Italia, radio partner del World Tour Première e di Battito Infinito World Tour, che di anno in anno contribuisce a far sentire ogni nostro passeggero in un resort ad alta quota.

Aldo Sarnataro, Direttore Commerciale Neos