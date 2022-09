Knock at the Cabin: il trailer del film di M. Night Shyamalan

Il trailer di Knock at the Cabin, il nuovo film di M. Night Shyamalan con Dave Bautista protagonista, in uscita a febbraio.

Online è stato pubblicato il trailer del nuovo film di M. Night Shyamalan, intitolato Knock at the Cabin. Si tratta di un lungometraggio che adatta il romanzo di Paul Tremblay dal titolo The Cabin at the End of the World. L’uscita al cinema è prevista per il 3 febbraio 2023.

Ecco il trailer di Knock at the Cabin.

La storia al centro del film racconta di Wen, una bambina in vacanza con i genitori, Eric e Andrew, che si ritrovano a stare in una casetta nei boschi in un lago del New Hampshire. A qualche chilometro dal confine canadese la famiglia si ritroverà a subire l’intrusione di un gruppo di persone molto pericolose.

Il film Knock at the Cabin che avrà Dave Bautista come protagonista, sarà scritto e diretto da M. Night Shyamalan, che farà da produttore assieme a Ashwin Rajan per la casa di produzione Blinding Edge Pictures. Gli altri produttori saranno Marc Bienstock e Steven Schneider.

Il cast comprende anche Rupert Grint (Servant), Nikki Amuka-Bird (Old), Ben Aldridge (Pennyworth), e Jonathan Groff (Mindhunter).

Lo stesso Shyamalan ha detto del lungometraggio:

Si tratta della sceneggiatura più veloce che abbia mai scritto.

Potrebbe interessarti anche questa news: