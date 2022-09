Ted Lasso: la squadra della serie TV presente in FIFA 23

Gli appassionati di Ted Lasso possono avere a disposizione una nuova opzione per godere dei personaggi della serie TV pluripremiata: la AFC Richmond sarà giocabile all’interno di FIFA 23. Il tutto è stato rivelato in un trailer.

Ecco il filmato.

L’attore Jason Sudeikis ha dichiarato in uno stato:

Sono molto fortunato e grato per aver vissuto fino ad ora dei momenti speciali, e includo questo tra i migliori. Da grande fan di FIFA, la possibilità di avere sia Ted Lasso che la AFC Richmond presenti nel videogioco è un sogno che si avvera per me e per tutti i miei compagni d’avventure.