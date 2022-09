The Crown: la regina Elisabetta II guardava la serie TV la domenica

Sembra che tra gli appassionati di The Crown ci fosse anche la stessa regina Elisabetta II. Secondo quanto riferito da George Jobson di ABC la regina aveva il piacere di guardare The Crown su Netflix durante la domenica.

Secondo le parole di Jobson, la regina ha guardato la serie TV The Crown almeno per le prime stagioni, anche se il Principe Filippo pare abbia provato a dissuadere la sovrana dal farlo, perché pensava che si sarebbe irritata a guardare il telefilm.

Lo stesso Harry nel 2021 ha dichiarato di essere tra gli appassionati della serie. La casa reale, perciò, non è affatto immune dal fascino di The Crown. Nel frattempo, dopo la morte di Elisabetta II, le riprese della nuova stagione sono state stoppate. Ecco le parole di Peter Morgan:

Stoppiamo le riprese per una questione di rispetto. The Crown è una lettera d’amore a Elisabetta II, e per il momento non voglio aggiungere altro, se non silenzio e rispetto. Mi aspetto che le riprese vengano fermate.