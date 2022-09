Tatuaggi: indolori grazie a una nuova tecnica

Una squadra di studiosi ha creato un cerotto particolare con minuscoli aghi per imprimere inchiostro sulla pelle per i tatuaggi. Una tecnica indolore e veloce.

Alcuni ricercatori hanno realizzato tatuaggi a basso costo e senza dolore e sanguinamento. I tattoo possono essere autosomministrati e avere fra le più svariate applicazioni.

Abbiamo miniaturizzato l’ago in modo che sia indolore, ma continui a depositare efficacemente l’inchiostro del tatuaggio nella pelle. Questo potrebbe essere un modo non solo per rendere più accessibili i tatuaggi medici, ma anche per creare nuove opportunità per i tatuaggi cosmetici grazie alla facilità di somministrazione.

Mark Prausnitz, ricercatore principale del documento

In medicina i tatuaggi sono usati per la copertura di cicatrici, trattamenti contro il cancro e anche come avvisi medici per alcune gravi patologie. Alcuni prodotti cosmetici che utilizzano microaghi sono già commerciabili per l’antinvecchiamento. I microaghi per i tattoo però restano un’innovazione tecnologica.

Ecco che il team, infatti, ha realizzato microaghi più piccoli di un granello di sabbia, dove l’inchiostro è dentro una matrice solubile. I microaghi sono fatti di inchiostro per tatuaggi, depositandolo sulla pelle in modo efficace. I microaghi possono essere premuti sulla pelle una sola volta e poi spariscono dissolvendosi. Essi lasciano l’inchiostro nella pelle, dopo pochi minuti, senza provocare sanguinamento.

I microaghi sono disposti tramite un preciso schema agendo come un pixel per creare qualsiasi modello di immagine. Il cerotto viene applicato sulla pelle e dopo alcuni minuti, i microaghi si dissolvono rilasciando l’inchiostro. I tatuaggi creati con i microaghi possono durare almeno un anno. Una valida soluzione cosmetica ed estetica senza provocare infezioni o dolore.

L’obiettivo non è sostituire tutti i tatuaggi, che sono spesso opere di bellezza create da tatuatori. Il nostro obiettivo è creare nuove opportunità per pazienti, animali domestici e persone che desiderano un tatuaggio indolore che possa essere facilmente somministrato.

