Sister Act 3: Whoopy Goldberg conferma lo sviluppo del film

Nell’ultima puntata di The View l’attrice e presentatrice Whoopi Goldberg si è trovata ad intervistare Jenifer Lewis, interprete con cui ha lavorato ai film di Sister Act, e perciò il discorso è caduto anche sul terzo capitolo della saga, che la stessa Goldberg ha confermato essere in sviluppo.

Ecco cosa ha dichiarato Whoopi Goldberg su Sister Act 3:

E la Lewis ha risposto:

Le due hanno poi ricordato l’esperienza del primo film.

Io ad un certo punto ho detto a Whoopi- ha affermato la Lewis- dobbiamo metterci davanti a questo specchio, devi prendere questa spazzola in mano e devi pensare che siamo due quindicenni che stanno cantando Gladys Knight and the Pips. E Whoopi ha fatto esattamente in quella maniera iniziando a cantare.