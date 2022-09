Per niente al mondo: tre video dal backstage del film ora nelle sale

Ecco il dietro le quinte (con attenzione particolare a musiche e costumi) di Per niente al mondo,il film di Ciro D'Emilio con protagonista Guido Caprino ora in sala.

Vi presentiamo tre video dietro le quinte (con attenzione particolare a musiche e costumi) di Per niente al mondo, il film di Ciro D’Emilio con protagonista Guido Caprino ora nei cinema grazie a Vision Distribution.

Prodotto da Lungta Film di Andrea Calbucci e Maurizio Piazza e Vision Distribution e in collaborazione con Sky e Rai Cinema, il film vede nel cast, accanto a Guido Caprino, anche Boris Isakovic, Irene Casagrande, Antonio Zavatteri, Diego Ribon, Antonella Attili, Josafat Vagni e Valentina Carnelutti.

Sinossi:

Bernardo (Guido Caprino) è un uomo affascinante, di successo, pieno di amici, sempre alla frenetica ricerca della sua libertà. Per un brutto scherzo del destino un giorno tutto cambia e si ritrova di fronte a una scelta: accettare quello che è successo o diventare un altro, per riprendersi quello che la vita gli ha tolto. Una decisione dalla quale non potrà tornare indietro, per niente al mondo.

