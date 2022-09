iPhone 14, uno youtuber ha testato la funzione Rilevamento Incidenti. Funziona davvero?

Come si comporta la nuova funzione ‘Rilevamento Incidenti‘ alla prova dei fatti? È stata introdotta con i nuovi iPhone 14, Apple Watch Series 8 e Apple Watch Ultra e, come suggerisce in modo eloquente il suo nome, questa funzione è in grado di rilevare quando l’utente si trova coinvolto in un incidente stradale, chiamando automaticamente i soccorsi.

Lo youtuber TechRax hainserito un iPhone 14 Pro all’interno dell’abitacolo di un’auto controllata da remoto, che è poi stata fatta schiantare contro alcune auto da rottamare. Insomma, l’iPhone 14 Pro è stato calato all’interno di un vero incidente stradale, in modo da capire quanto ci si possa fidare della nuova feature.

Il verdetto è estremamente positivo. Non soltanto l’iPhone 14 Pro ha rilevato con successo lo schianto, ma ha anche tentato di chiamare i soccorsi in tempi estremamente rapidi. Ovviamente lo youtuber ha bloccato il countdown che precedeva la telefonata al 911, in modo da non allertare inutilmente le forze dell’ordine.

Il test è stato ripetuto in due occasioni ed in entrambe l’iPhone 14 Pro si è comportato egregiamente, identificato correttamente il pericolo e tentando di avvertire i soccorsi. La funzione Rilevamento Incidenti non ha funzionato soltanto in un caso: quando l’auto si è scontrata con l’ostacolo ad una velocità ridotta, evidentemente provocando danni troppo modesti per giustificare la telefonata d’emergenza.