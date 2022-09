Andor: la serie TV da oggi disponibile su Disney+

Da oggi, 21 settembre, sulla piattaforma streaming Disney+ è disponibile la serie TV Andor, che continua il percorso dell’universo narrativo di Star Wars che Lucasfilm e la Casa di Topolino stanno facendo insieme, e che ha portato, tra gli altri, all’uscita di The Mandalorian.

Questo è il trailer di Andor.

Il telefilm su Andor esplora una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor che lo porterà a scoprire come può fare la differenza. La serie racconta la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.

Diego Luna torna nei panni di Cassian Andor, affiancato da Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller e Fiona Shaw. Gli executive producer sono Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna e Michelle Rejwan. Tony Gilroy è il creatore e showrunner.

Ricordiamo che fino ad ora su Disney+ sono arrivate diverse serie live-action legate a Star Wars: The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Obi-Wan Kenobi.

