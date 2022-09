Stargirl: Brec Bassinger si mostra in foto con i Titans per il crossover

La protagonista di Stargirl, Brec Bassinger, si è mostrata in foto con uno dei protagonisti di Titans, pronta per il crossover.

La protagonista di Stargirl, Brec Bassinger, si è mostrata in foto pronta per il crossover della serie TV con Titans, facendosi vedere assieme ad un membro del supegruppo e ad altri personaggi di rilievo. Nell’immagine si vedono Brec Bassinger, Ryan Potter interpete di Beast Boy in Titans, il regista Eric Dean Seaton ed il creatore di Stargirl Geoff Johns.

Ecco la foto condivisa sui social.

Omg, so crazy running into my friends in Toronto. Such a crazy coincidence. CrAzy. 🙂 #DCStargirl pic.twitter.com/5KJKCY0n9F — Brec Bassinger (@Brecbassinger) September 20, 2022

L’attrice ha giocato sulla presenza dei Titans sul set, dichiarando:

Mio dio, è pazzesco ritrovarsi con i miei amici a Toronto. Una coincidenza assurda. Davvero assurda.

Questo incrocio di personaggi DC Comics avviene con Stargirl che si trova su Terra-2, mentre i Titans appartengono a Terra-8. Cosa porterà quindi queste due parti di universo a collidere?

Nel cast di Stargirl sono presenti anche Yvette Monreal, Anjelika Washington, Cameron Gellman, Meg DeLacy, e Hunter Sansone. I produttori esecutivi dello show sono Sarah Schechter, Glen Winter, Greg Beeman, Melissa Carter, Greg Berlanti e Geoff Johns.

La terza stagione di Stargirl è iniziata il 31 agosto negli Stati Uniti. In Italia gli episodi del telefilm sono andati in onda, fino ad ora, su Rai 4.