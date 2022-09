Soulstice: trailer di lancio per l’hack ‘n’ slash tutto italiano

Soulstice, l’hack ‘n’ slash di Reply Game Studios, è ora disponibile per PS5, Xbox Series X/S e PC come ci ricorda il consueto trailer di lancio. Soulstice è un interessante action RPG che pone l’accento sul suo sistema di combattimento stratificato e frenetico. Nel gioco controlleremo Briar e Lute, due sorelle che sono state trasformate in una Chimera, l’unica creatura in grado di opporsi agli Spettri che hanno invaso il loro mondo. Vediamo il filmato:

Nella nostra recensione,inoltre, abbiamo sottolineato come Soulstice sia “un’avventura dinamica, divertente, intrigante sotto molteplici aspetti che vi spingerà a voler scoprire sempre di più la storia di Briar, Lute e del Sacro Regno di Keidas. Un vero gioiello del genere, che non solo ne porta alto il nome, ma prova anche a riprenderlo dal dimenticatoio dove era caduto per rilanciarlo alla ribalta, dove merita di stare.”