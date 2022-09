Revolut colpita dagli hacker, sottratti i dati di 50.000 clienti. La banca: “non hanno rubato soldi”

Revolut ha annunciato di aver subito un attacco informatico – fortunatamente stroncato sul nascere. I criminali sono riusciti ad accedere ai dati di circa 50.000 clienti. “Le persone coinvolte sono già state contattate, se non avete ricevuto una nostra email potete stare tranquilli”, ha promesso l’azienda.

Revolut ha anche smentito che gli hacker siano riusciti a compromettere la sicurezza dei conti corrente. Durante l’attacco non sono stati sottratti soldi e tutti i clienti possono continuare ad utilizzare i servizi della banca senza preoccupazioni.

I dati sottratti includono i nomi completi degli utenti, oltre che i loro indirizzi di posta elettronica e di residenza, il numero di telefono e i dati parziali delle carte di credito.

Revolut è stato recentemente vittima di un attacco informatico mirato. Un attore malevolo non autorizzato è riuscito ad ottenere accesso alle informazioni di una piccola percentuale (lo 0,16%) dei nostri clienti. L’attacco è stato identificato e isolato immediatamente, in questo modo ne abbiamo limitato l’impatto. I clienti coinvolti dal problema sono stati contattati. Se non avete ricevuto una email in queste ore significa che non siete stati interessati dall’attacco.

Vogliamo essere chiari, i criminali non hanno avuto accesso ai fondi. I soldi dei clienti sono al sicuro, come sempre. I clienti possono continuare ad utilizzare normalmente le loro carte e i loro conti corrente. Incidenti di questo tipo vengono presi estremamente seriamente, vogliamo scusarci sinceramente con tutti i clienti interessati da questo incidente, la loro sicurezza è la nostra priorità più importante