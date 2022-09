Pearl: Martin Scorsese dopo aver visto il film ha avuto problemi a dormire

Il film horror Pearl ha un estimatore d’eccezione: stiamo parlando di Martin Scorsese. Il regista ha elogiato sia il lungometraggio della saga X che il suo regista, Ti West, affermando addirittura di avere avuto problemi a dormire dopo la visione.

Ecco le parole del regista:

I film di Ti West hanno una certa energia, un qualcosa di raro al giorno d’oggi, e tutto ciò trasmette amore per il cinema. Lo avverti in ogni inquadratura. Il prequel di X è stato girato in maniera diametricalmente opposta, e Pearl ti mesmerizza, ti fa trascorrere 102 minuti disturbanti. West e la sua musa, Mia Goth, sanno giocare con il pubblico, prima di sferrare una pugnalata sul petto e far ruotare il coltello. Sono rimasto ammaliato ed allo stesso tempo scosso, tanto da aver avuto problemi a prendere sonno. Ma non riuscivo a smettere di guardarlo.